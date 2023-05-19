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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
19 мая 2023 г. 08:31
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Круг "20 Января";

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

8. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

10. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

12. Проспект Бабека, в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

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