На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, пробки в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Круг "20 Января";
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
8. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
10. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
12. Проспект Бабека, в направлении центра.