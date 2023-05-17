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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
17 мая 2023 г. 08:31
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

8. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде, в направлении "круга Госкомстата";

9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;

10. Улица Микаила Алиева, начиная от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

12. Проспект Бабека, в направлении центра;

13. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

14. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə edilir - SİYAHI

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