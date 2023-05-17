На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
8. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде, в направлении "круга Госкомстата";
9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;
10. Улица Микаила Алиева, начиная от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
12. Проспект Бабека, в направлении центра;
13. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
14. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.