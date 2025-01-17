На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

8. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

10. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

14. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.