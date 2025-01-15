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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
15 января 2025 г. 08:33
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд".

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

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