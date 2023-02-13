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На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
13 февраля 2023 г. 08:36
На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли, в сторону станции метро «20 января»;

3. Проспект Гейдара Алиева, боковая дорога, в сторону центра;

4. улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буньядова;

5. круг "20 января";

6. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

8. Улица Кероглу Рагимова, улица Гюляра Гадирбекова в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского района в сторону школы №20;

10. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

11. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчилар, в сторону парка "Деде Горгуд";

12. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;

13. Проспект Бабека, в сторону центра;

14. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";

15. Улица Афиаддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

16. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону метро "Кероглу";

17. Проспект Микаила Усейнова, в сторону круга "Азнефть", напротив Площади Флага;

18. Проспект Гара Гараева, от м. "Гара Гараев" в сторону м. "Кероглу";

19. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону станции метро "Кероглу" (до кольцевой) пробки.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

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