На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
2. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли, в сторону станции метро «20 января»;
3. Проспект Гейдара Алиева, боковая дорога, в сторону центра;
4. улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буньядова;
5. круг "20 января";
6. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
8. Улица Кероглу Рагимова, улица Гюляра Гадирбекова в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского района в сторону школы №20;
10. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;
11. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчилар, в сторону парка "Деде Горгуд";
12. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;
13. Проспект Бабека, в сторону центра;
14. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";
15. Улица Афиаддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
16. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону метро "Кероглу";
17. Проспект Микаила Усейнова, в сторону круга "Азнефть", напротив Площади Флага;
18. Проспект Гара Гараева, от м. "Гара Гараев" в сторону м. "Кероглу";
19. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону станции метро "Кероглу" (до кольцевой) пробки.