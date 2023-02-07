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На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК

На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
7 февраля 2023 г. 08:53
На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Улица Гасаноглу, от пересечения с проспектом Гейдара Алиева, в направлении проспекта Фатали хана Хойского;

2. Проспект Зия Буньятова, напротив Олимпийского стадиона, в сторону метро "20 Января";

3. Улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буньядова;

4. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

6. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюляра Гадирбекова в направлении улицы академика Гасана Алиева;

7. Улица ак. Гасана Алиева, в сторону улицы Кёроглу Рагимова;

8. Проспект Микаила Усейнова, в сторону круга "Азнефть", напротив Площади Флага;

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. пр. Нефтяников, в сторону круга "Азнефть";

14. Улица Ниязи, в сторону круга "Азнефть";

15. Проспект Бабека, в сторону центра;

16. Улица Афиаддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

17. Улица Микаила Мушфига, от "Бадамдарского круга" в сторону школы №20;

18. В кругу "20 января" наблюдается затор.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

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