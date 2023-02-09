На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. круг "20 января";
2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;
3. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли, в сторону станции метро "20 января";
4. улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буньятова;
5. Трасса Баку-Сумгаит, в направлении станции метро "20 января";
6. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";
9. Улица Кёроглу Рагимова, улица Гюляра Гадирбекова в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
10. Заторы наблюдаются в направлении улицы Афияддина Джалилова и улицы Юсифа Сафарова.