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На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
9 февраля 2023 г. 08:43
На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. круг "20 января";

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

3. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли, в сторону станции метро "20 января";

4. улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буньятова;

5. Трасса Баку-Сумгаит, в направлении станции метро "20 января";

6. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";

9. Улица Кёроглу Рагимова, улица Гюляра Гадирбекова в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

10. Заторы наблюдаются в направлении улицы Афияддина Джалилова и улицы Юсифа Сафарова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

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