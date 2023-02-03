На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
2. Проспект Зия Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
4. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
5. Круг "20 января";
6. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Бакиханова, в сторону парка "Деде Горгуд";
9. Пр. Нефтяников, в сторону круга "Азнефть";
10. Улица Афиаддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
11. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Проспект Микаила Усейнова, в сторону круга "Азнефть", напротив площади Флага;
13. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;
14. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону станции метро "Кероглу" (до круга);
15. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону метро "Кероглу";
16. Затор наблюдается в направлении улицы Ниязи, круг "Азнефть".