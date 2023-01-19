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На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК

На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
19 января 2023 г. 08:42
На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";

3. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Короглу Рагимова, от улицы Гюляры Гадирбековой, в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

8. Улица Зарифы Алиевой;

9. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом "Иншаатчылар" в направлении парка "Деде Горгуд";

11. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

12. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

13. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

14. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

15. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında sıxlıq müşahidə edilir

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