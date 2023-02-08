На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюляры Гадирбековой в направлении улицы академика Гасана Алиева;

7. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом "Иншаатчылар" в направлении парка "Деде Горгуд";

8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

9. Проспект 8 Ноября, начиная от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;

10. Проспект Бабека, в направлении центра;

11. Проспект Микаила Усейнова, начиная от Площади Флага в направлении сторону круга "Азнефть";

12. Проспект Гара Гараева, начиная от станции метро "Гара Гараев" до станции метро "Кёроглу".