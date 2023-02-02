На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";

2. Трасса Баку-Сумгаит, в направлении станции метро "20 января";

3. Трасса Баку-Сумгаит, в направлении Хырдаланского круга;

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

6. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюляры Гадирбековой, в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

9. Проспект Микаила Усейнова, напротив площади Флага, в направлении круга Азнефть;

10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.