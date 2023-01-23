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На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК

На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
23 января 2023 г. 08:23
На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";

3. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8. Улица Короглу Рагимова, начиная от улицы Гюляры Гадирбековой, в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

9. Улица Зарифы Алиевой;

10. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом "Иншаатчылар" в направлении парка "Деде Горгуд";

12. Улица Юсифа Сафарова, в обоих направлениях;

13. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

14. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

15. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

16. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

17. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə edilir

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