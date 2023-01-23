На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";
3. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. Улица Короглу Рагимова, начиная от улицы Гюляры Гадирбековой, в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
9. Улица Зарифы Алиевой;
10. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
11. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом "Иншаатчылар" в направлении парка "Деде Горгуд";
12. Улица Юсифа Сафарова, в обоих направлениях;
13. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
14. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
15. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
16. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
17. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть.