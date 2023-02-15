На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";
2. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
3. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буньятова;
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
5. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";
6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
7. Проспект Бабека, в сторону центра;
8. Проспект Микаила Усейнова, в сторону круга "Азнефть", напротив Площади Флага;
9. Наблюдается затор в направлении парка "Деде Горгуд" от пересечения с улицей Бакыханова, проспектом "Иншаатчылар".