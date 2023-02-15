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На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
15 февраля 2023 г. 08:37
На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

2. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буньятова;

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

5. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";

6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

7. Проспект Бабека, в сторону центра;

8. Проспект Микаила Усейнова, в сторону круга "Азнефть", напротив Площади Флага;

9. Наблюдается затор в направлении парка "Деде Горгуд" от пересечения с улицей Бакыханова, проспектом "Иншаатчылар".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

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