На ряде улиц Баку частично ограничат движение транспорта

В связи с проведением ремонтных работ на ряде улиц в Баку, движение транспортных средств будет ограничено.

В связи с проведением ремонтных работ на ряде улиц в Баку, движение транспортных средств будет ограничено.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Завтра с 10:00 на проспекте Ататюрка (от улицы Саттара Бахлулзаде до улицы Фатали Хана Хойского), а 10 июня с 10:00 на улице Саттара Бахлулзаде (от проспекта Гейдара Алиева до Государственного историко-архитектурного заповедника "Храм Атешгях") в Сураханском районе Баку начнутся ремонтные работы.

В период проведения ремонтных работ движение транспорта на отдельных полосах будет частично ограничено.

В ведомстве призвали водителей соблюдать требования временных дорожных знаков.