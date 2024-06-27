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На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
27 июня 2024 г. 08:55
На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

4. Круг "20 Января";

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли, в направлении станции метро "20 Января";

6. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

7. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

8. Проспект Бабека, в направлении центра;

9. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bəzi yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

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