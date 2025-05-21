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На ряде столичных улиц и проспектов наблюдаются пробки

На ряде столичных улиц и проспектов наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
21 мая 2025 г. 08:22
На ряде столичных улиц и проспектов наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

10. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

14. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.

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Версия на азербайджанском языке Bakının tıxaclı yolları açıqlanıb - SİYAHI

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