На ряде столичных улиц и проспектов наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
10. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
14. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.