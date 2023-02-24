На ряде столичных улиц и проспектов наблюдаются заторы - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";

5. Круг "20 января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в направлении парка "Деде Горгуд";

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

11. Улица Зарифы Алиевой;

12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

14. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

15. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

16. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

17. Проспект Бабека, в направлении центра.