На ряде столичных улиц и проспектов наблюдаются заторы - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";
5. Круг "20 января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в направлении парка "Деде Горгуд";
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
11. Улица Зарифы Алиевой;
12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
13. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
14. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
15. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
16. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
17. Проспект Бабека, в направлении центра.