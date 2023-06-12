На ряде столичных улиц и проспектов наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, заторы в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

6. Круг "20 Января";

7. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг".