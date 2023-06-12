На ряде столичных улиц и проспектов наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, заторы в настоящее время наблюдаются на нижеприведенных улицах и проспектах Баку:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
6. Круг "20 Января";
7. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг".