На ряде столичных улиц и проспектов наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюляры Гадирбековой, в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
6. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедкулизаде, в направлении "круга Госкомстата";
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Зарифы Алиевой;
9. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
11. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
13. Круг "20 января";
14. Улица Ага Нейматуллы, в направлении станции метро "Нариман Нариманов".