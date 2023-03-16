На ряде столичных улиц и проспектов наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюляры Гадирбековой, в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

6. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедкулизаде, в направлении "круга Госкомстата";

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Зарифы Алиевой;

9. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

11. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

13. Круг "20 января";

14. Улица Ага Нейматуллы, в направлении станции метро "Нариман Нариманов".