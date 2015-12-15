​На ряде проспектов Баку отмечается плотное движение транспорта

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня утром на некоторых проспектах Баку наблюдается плотное движение транспортных средств.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), Московском проспекте, проспекте Зии Бунъядова (в обоих направлениях), проспекте Гейдара Алиева (в направлении моста/относительная плотность), проспекте Бабека, улице Юсифа Сафарова (перед больницей Нефтяников), улице Зарифы Алиевой, проспекте Азадлыг (относительная плотность) отмечается плотное движение автомобилей.