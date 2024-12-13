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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
13 декабря 2024 г. 08:21
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

3. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

11. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda tıxac olan yollar açıqlanıb – SİYAHI

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