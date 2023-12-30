На ряде дорог в Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении круга "20 Января";
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.