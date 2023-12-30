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На ряде дорог в Баку затруднено движение транспорта

На ряде дорог в Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
30 декабря 2023 г. 08:25
На ряде дорог в Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении круга "20 Января";

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir

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