На ряде дорог в Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
2. Улица Микаила Алиева, начиная от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
3. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
4. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";
6. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра.