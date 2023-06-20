На ряде дорог в Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Улица Микаила Алиева, начиная от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

3. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

4. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";

6. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра.