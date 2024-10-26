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На ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей

На ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей Ночью 27 октября с 02:30 до 05:30 будет изменено направление движения автомобилей на нескольких улицах и проспектах Баку.
Инфраструктура
26 октября 2024 г. 10:41
На ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей

Ночью 27 октября с 02:30 до 05:30 будет изменено направление движения автомобилей на нескольких улицах и проспектах Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Сообщается, что это связано с проведением мониторинга управления транспортом в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Граждан, направляющихся в Международный аэропорт Гейдар Алиев, просят использовать проспект 8 Ноября и Зыхское шоссе, а также дорогу через Новханы, Загульбу и Мардакян.

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Версия на азербайджанском языке Bu gecə Bakıda bir sıra yollarda avtomobillərin hərəkət istiqaməti dəyişdiriləcək

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