На ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей

Ночью 27 октября с 02:30 до 05:30 будет изменено направление движения автомобилей на нескольких улицах и проспектах Баку.

Ночью 27 октября с 02:30 до 05:30 будет изменено направление движения автомобилей на нескольких улицах и проспектах Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Сообщается, что это связано с проведением мониторинга управления транспортом в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Граждан, направляющихся в Международный аэропорт Гейдар Алиев, просят использовать проспект 8 Ноября и Зыхское шоссе, а также дорогу через Новханы, Загульбу и Мардакян.