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На ряде дорог и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде дорог и проспектов Баку затруднено движение транспорта В настоящее время на ряде дорог и проспектов Баку наблюдаются пробки.
Инфраструктура
29 декабря 2024 г. 19:23
На ряде дорог и проспектов Баку затруднено движение транспорта

В настоящее время на ряде дорог и проспектов Баку наблюдаются пробки.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

Затруднено движение по следующим направлениям:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7. Проспект Микаила Усейнова, от Площади Флага в направлении круга "Азнефть";

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. На улице Зарифы Алиевой;

10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

12. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

13. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы академика Гасана Алиева;

14. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

15. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буньядова;

16. Проспект Зии Буньядова, от Бакинского олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

17. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

18. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;

19. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

20. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

21. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

22. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

23. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буньядова.

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Версия на азербайджанском языке Hazırda Bakının bir sıra yollarda tıxac müşahidə olunur

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