На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении Хырдаланского круга;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

4. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

5. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

6. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

9. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

10. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

11. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января";

12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

14. Улица Зарифы Алиевой;

15. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

16. Улица Дилары Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

17. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;

18. Проспект Бюльбюля, перед станцией метро "Сахиль".