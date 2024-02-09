На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
3. Тбилисский проспект, в направлении центра;
4. Проспект Гара Гараева, в направлении станции метро "Кёроглу";
5. Проспект Бабека, в направлении центра;
6. Проспект 8 Ноября, в направлении центра;
7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".