На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, в направлении центра;

4. Проспект Гара Гараева, в направлении станции метро "Кёроглу";

5. Проспект Бабека, в направлении центра;

6. Проспект 8 Ноября, в направлении центра;

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".