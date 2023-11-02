На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
3. Круг "20 Января";
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
5. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
6. Проспект Бабека, в направлении центра;
7. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
10. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".