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На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
2 ноября 2023 г. 08:27
На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

3. Круг "20 Января";

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

5. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

6. Проспект Бабека, в направлении центра;

7. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

10. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir çox yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir - SİYAHI

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