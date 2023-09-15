На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6. Тбилисский проспект, от круга "20 Января" в направлении центра;

7. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Улица Зарифы Алиевой;

10. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".