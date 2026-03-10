На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта
- 10 марта, 2026
- 08:17
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
- Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Короглу";
- Дорога вдоль 1-го озера, в направлении проспекта Зии Буньядова;
- Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";
- Баку-Сумгаитское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";
- Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
- Проспект Бабека, в направлении центра;
- Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
- Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
- Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
- Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буньядова;
- Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
- Улица Алы Мустафаева, проспект Зии Буньядова.
