Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 10 марта, 2026
    • 08:17
    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    1. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Короглу";
    2. Дорога вдоль 1-го озера, в направлении проспекта Зии Буньядова;
    3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";
    4. Баку-Сумгаитское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";
    5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
    6. Проспект Бабека, в направлении центра;
    7. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
    8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
    9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
    10. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буньядова;
    11. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
    12. Улица Алы Мустафаева, проспект Зии Буньядова.
    дороги пробки в Баку Центр интеллектуального управления транспортом
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb
    Ты - Король

    Последние новости

    08:38

    WP: США за два дня операции против Ирана истратили боеприпасов на $5,6 млрд

    Другие страны
    08:20

    После рекордного года экспорт Китая резко ускорился в 2026 году

    Другие страны
    08:17

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:15

    Вьетнам призвал граждан работать из дома ради экономии топлива из-за перебоев поставок на фоне войны с Ираном

    Другие страны
    08:09

    В Японии на одном из заводов произошел выброс угарного газа, пострадали шесть человек

    Другие страны
    07:42

    В Индонезии при обрушении мусорного полигона погибли семь человек

    Другие страны
    07:16

    Скончался помощник Никсона, раскрывший прослушку в Белом доме

    Другие страны
    06:50

    Иранским футболисткам официально предоставили убежище в Австралии - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    06:45

    Сестра Ким Чен Ына: Совместные военные учения США и Южной Кореи наносят ущерб региональной стабильности

    Другие страны
    Лента новостей