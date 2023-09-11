На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".