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На ряде дорог Баку образовались пробки

На ряде дорог Баку образовались пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
26 января 2024 г. 08:34
На ряде дорог Баку образовались пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении круга "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

5. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

7. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

8. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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