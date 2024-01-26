На ряде дорог Баку образовались пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает
1. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении круга "20 Января";
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
5. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
7. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
8. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".