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На ряде дорог Баку образовались пробки

На ряде дорог Баку образовались пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
23 января 2024 г. 08:51
На ряде дорог Баку образовались пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в сторону центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона, в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюляры Гадирбековой в направлении ул. Ак. Гасана Алиева;

8. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть".

11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Проспект Бюльбюля, перед станцией метро "Сахил";

13. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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