На ряде дорог Баку образовались пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает
1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в сторону центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона, в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюляры Гадирбековой в направлении ул. Ак. Гасана Алиева;
8. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть".
11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
13. Проспект Бюльбюля, перед станцией метро "Сахил";
13. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть".