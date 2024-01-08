На ряде дорог Баку образовались пробки

На ряде дорог Баку образовались пробки.

На ряде дорог Баку образовались пробки.

Как передает Report, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом.

В настоящее время плотность движения наблюдается на проспекте Зии Буниятова (в обоих направлениях), Тбилисском проспекте (в обоих направлениях), проспекте Гара Гараева (в обоих направлениях), проспекте Бабека (в направлении центра), улице Алы Мустафаева (в направлении проспекта Зии Буниятова), проспекте Микаила Усейнова (от площади Флага в направлении Азнефти), шоссе Баку-Сумгайыт (в обоих направлениях).