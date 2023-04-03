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На ряде дорог Баку наблюдаются заторы - СПИСОК

На ряде дорог Баку наблюдаются заторы - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
3 апреля 2023 г. 08:30
На ряде дорог Баку наблюдаются заторы - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Тбилисский проспект, в направлении центра;

6. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

9. Проспект Бабека, в направлении центра;

10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir - SİYAHI

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