На ряде дорог Баку наблюдаются заторы - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Тбилисский проспект, в направлении центра;
6. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
7. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";
8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
9. Проспект Бабека, в направлении центра;
10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.