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На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
24 июня 2024 г. 08:31
На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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