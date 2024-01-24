На ряде дорог Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил обновленную информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает
1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Проспект Бабека, в направлении центра;
6. Проспект "8 Ноября", в направлении центра;
7. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";
8. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
6. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Рамиза Гулиева до пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова;
7. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть".