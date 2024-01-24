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На ряде дорог Баку наблюдаются пробки

На ряде дорог Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
24 января 2024 г. 08:40
На ряде дорог Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил обновленную информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Проспект Бабека, в направлении центра;

6. Проспект "8 Ноября", в направлении центра;

7. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

8. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".

07:57

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

6. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Рамиза Гулиева до пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова;

7. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bəzi yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI - YENİLƏNİB

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