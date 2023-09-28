На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;
2. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
3. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Тбилисский проспект, в обе стороны;
5. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в сторону центра;
6. Улица Микаила Алиева, рядом с нефтеперерабатывающим заводом в направлении станции метро "Кероглу" (до круга);
7. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";
8. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;
9. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Проспект Бабека, в сторону центра;
11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в сторону станции метро "Кероглу";
12. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
13. Затор наблюдается в направлении трассы Сабунчи-Забрат, станция метро "Кероглу".