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На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
20 сентября 2023 г. 08:42
На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная и основная дороги в сторону центра;

2. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

4. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

5. Тбилисский проспект, в обе стороны;

6. Улицы 28 мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

7. Круг "20 января";

8. Улица Гасан бея Зардаби, в сторону круга "Гялябя";

9. Улица Микаила Мушфига, со стороны Бадамдарского круга в сторону школы №20;

10. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

11. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;

12. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону круга "Гялябя";

13. Проспект Бабека, в сторону центра;

14. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

15. Заторы наблюдаются по направлению к Аэропортовскому шоссе, станции метро "Кёроглу".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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