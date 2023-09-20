На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная и основная дороги в сторону центра;
2. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";
4. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
5. Тбилисский проспект, в обе стороны;
6. Улицы 28 мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
7. Круг "20 января";
8. Улица Гасан бея Зардаби, в сторону круга "Гялябя";
9. Улица Микаила Мушфига, со стороны Бадамдарского круга в сторону школы №20;
10. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
11. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;
12. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону круга "Гялябя";
13. Проспект Бабека, в сторону центра;
14. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
15. Заторы наблюдаются по направлению к Аэропортовскому шоссе, станции метро "Кёроглу".