На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:
1. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Круг "20 января";
3. Улица Алы Мустафаева, 3-й мкр, через мост, в сторону проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону метро "20 Января";
5. Проспект Гейдара Алиева, напротив станции метро "Кёроглу", главная дорога, в сторону центра;
6. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
7. Тбилисский проспект, от метро "20 Января" в сторону центра;
8. Улица Кёроглу Рагимова, улица Гюляры Гадирбекова в сторону улицы ак. Гасана Алиева;
9. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону станции метро "Кёроглу";
10. Заторы наблюдаются в направлении Бинагадинского шоссе, станции метро "Проспект Азадлыг".