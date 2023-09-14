На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:

1. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Круг "20 января";

3. Улица Алы Мустафаева, 3-й мкр, через мост, в сторону проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону метро "20 Января";

5. Проспект Гейдара Алиева, напротив станции метро "Кёроглу", главная дорога, в сторону центра;

6. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";

7. Тбилисский проспект, от метро "20 Января" в сторону центра;

8. Улица Кёроглу Рагимова, улица Гюляры Гадирбекова в сторону улицы ак. Гасана Алиева;

9. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону станции метро "Кёроглу";

10. Заторы наблюдаются в направлении Бинагадинского шоссе, станции метро "Проспект Азадлыг".