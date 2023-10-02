На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева в сторону центра;
2. Проспект Зии Буниятова, перед Олимпийским стадионом в сторону метро "20 Января";
3. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
4. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;
7. Улица Кёроглу Рагимова в обе стороны;
8. Улица Ага Нейматулла, в сторону метро "Нариман Нариманов";
9. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Проспект Гара Гараева в направлении м/ст "Кёроглу";
12. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;
13. Проспект Нефтяников, в сторону круга "Азнефть";
14. Проспект Бабека, в сторону центра;
15. Круг "20 января";
16. Затор наблюдается в направлении трассы Сабунчи-Забрат, станция метро "Кёроглу".