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На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
2 октября 2023 г. 08:31
На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева в сторону центра;

2. Проспект Зии Буниятова, перед Олимпийским стадионом в сторону метро "20 Января";

3. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

4. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

7. Улица Кёроглу Рагимова в обе стороны;

8. Улица Ага Нейматулла, в сторону метро "Нариман Нариманов";

9. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Проспект Гара Гараева в направлении м/ст "Кёроглу";

12. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;

13. Проспект Нефтяников, в сторону круга "Азнефть";

14. Проспект Бабека, в сторону центра;

15. Круг "20 января";

16. Затор наблюдается в направлении трассы Сабунчи-Забрат, станция метро "Кёроглу".

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

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