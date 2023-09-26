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На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
26 сентября 2023 г. 08:34
На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

2. Проспект Нефтяников, в сторону круга "Азнефти";

3. Проспект Гейдара Алиева вспомогательная дорога, в сторону центра;

4. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

5. Тбилисский проспект, в сторону центра;

6. Проспект Бабека, в сторону центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

8. Заторы наблюдаются по направлению трассы Баку-Сумгайыт, станции метро "20 Января".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

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