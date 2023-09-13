На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
6. Проспект Бабека, в направлении центра;
7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до перекрестка с проспектом Ататюрка;
8. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".