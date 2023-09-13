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На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
13 сентября 2023 г. 08:34
На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

6. Проспект Бабека, в направлении центра;

7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до перекрестка с проспектом Ататюрка;

8. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının 9 avtomobil yolunda nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir - SİYAHI

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