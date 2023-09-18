На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в сторону центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";
3. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону круга "Гялябя";
5. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
7. Тбилисский проспект, от метро "20 января" в сторону центра;
8. Улица Кёроглу Рагимова, улица Гюляры Гадирбековой в сторону улицы ак. Гасана Алиева;
9. Улица ак. Гасана Алиева, в сторону улицы Кёроглу Рагимова;
10. Улица Микаила Алиева, рядом с нефтеперерабатывающим заводом в направлении станции метро "Кероглу" (до круга);
11. Проспект Микаила Усейнова, в сторону круга "Азнефть", перед площадью Флага;
12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
13. Проспект Бабека, в сторону центра;
14. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в сторону станции метро "Кероглу";
15. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
16. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20.