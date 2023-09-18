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На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
18 сентября 2023 г. 08:33
На ряде дорог Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в сторону центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

3. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону круга "Гялябя";

5. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

7. Тбилисский проспект, от метро "20 января" в сторону центра;

8. Улица Кёроглу Рагимова, улица Гюляры Гадирбековой в сторону улицы ак. Гасана Алиева;

9. Улица ак. Гасана Алиева, в сторону улицы Кёроглу Рагимова;

10. Улица Микаила Алиева, рядом с нефтеперерабатывающим заводом в направлении станции метро "Кероглу" (до круга);

11. Проспект Микаила Усейнова, в сторону круга "Азнефть", перед площадью Флага;

12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Проспект Бабека, в сторону центра;

14. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в сторону станции метро "Кероглу";

15. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

16. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının 16 yolunda nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI

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