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На ряде бакинских улиц наблюдается плотный транспортный поток

На ряде бакинских улиц наблюдается плотный транспортный поток Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
24 июля 2024 г. 08:30
На ряде бакинских улиц наблюдается плотный транспортный поток

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время наблюдается плотный транспортный поток:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

3. Проспект Бабека, в направлении центра;

4. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında sıxlıq var - SİYAHI

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