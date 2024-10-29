На ряде бакинских улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
2. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
3. Проспект Бабека, в направлении центра;
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
7. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";
9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".