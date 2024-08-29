На ряде бакинских улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

3. Проспект Бабека в направлении центра;

4. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

5. Тбилисский проспект в направлении станции метро "20 Января";

6. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

7. Проспект Микаила Усейнова, начиная от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.