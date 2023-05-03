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На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются заторы

На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются заторы Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
3 мая 2023 г. 08:26
На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Круг "20 Января";

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

12. Проспект Бабека, в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac var - SİYAHI

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