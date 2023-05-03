На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Круг "20 Января";
4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
8. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
12. Проспект Бабека, в направлении центра.