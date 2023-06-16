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На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются заторы

На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются заторы Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
16 июня 2023 г. 08:24
На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

4. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

5. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

6. Улица Микаила Алиева, начиная от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга).

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında sıxlıq müşahidə edilir - SİYAHI

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