На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

4. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

5. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

6. Улица Микаила Алиева, начиная от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга).