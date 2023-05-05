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На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются заторы

На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются заторы Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
5 мая 2023 г. 08:29
На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac var - SİYAHI

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